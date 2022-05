Topo Gigio nel cast di ‘Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo’ (Di martedì 31 maggio 2022) Topo Gigio Un ‘co-conduttore’ amatissimo dai bambini accompagnerà Drusilla Foer da lunedì 6 giugno alle 19.50 su Rai2. Nel cast di Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo, rivisitazione dello storico programma andato in onda dal 1976 al 1994, ci sarà anche Topo Gigio, il celebre pupazzo antropomorfo realizzato da Maria Perego. Nel corso di ciascun appuntamento, della durata di circa 30 minuti, Drusilla affronterà vari argomenti meritevoli di una riflessione e di un approfondimento, alternando gli stessi alle sue “drusillate”, ossia momenti sarcastici dove metterà al centro della scena il suo eccentrico personaggio televisivo. Oltre a rivisitare alcune rubriche delle edizioni storiche, la conduttrice ne inventerà di nuove per poi coinvolgere, nelle ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 31 maggio 2022)Un ‘co-conduttore’ amatissimo dai bambini accompagnerà Drusilla Foer da lunedì 6 giugno alle 19.50 su Rai2. Neldi Drusilla edelDopo, rivisitazione dello storico programma andato in onda dal 1976 al 1994, ci sarà anche, il celebre pupazzo antropomorfo realizzato da Maria Perego. Nel corso di ciascun appuntamento, della durata di circa 30 minuti, Drusilla affronterà vari argomenti meritevoli di una riflessione e di un approfondimento, alternando gli stessi alle sue “drusillate”, ossia momenti sarici dove metterà al centro della scena il suo eccentrico personaggio televisivo. Oltre a rivisitare alcune rubriche delle edizioni storiche, la conduttrice ne inventerà di nuove per poi coinvolgere, nelle ...

Pubblicità

YoshiIrai : @Vincerino1 @hirtbello NONE!! Anche in pratica è così, possono decidere di mettere Topo Gigio ma se il PdR non gli… - reinacony : topo of gigio - Vincerino1 : @hirtbello @YoshiIrai Certo in teoria si, ma in pratica se domani decidono di mettere Topo Gigio come capo del go… - Vincerino1 : @AnacletoOwl @YoshiIrai Ma tu sai leggere e capire quello che c'è scritto? , una cosa molto semplice DRAGHI non l'h… - ilatwitta : @GregPignataro Io non voto per evitare di raggiungere il quorum, gentile signore e comunque voterei come dice Gratt… -