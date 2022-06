Topo Gigio nel cast di ‘Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo’

(Di martedì 31 maggio 2022)Un ‘co-conduttore’ amatissimo dai bambini accompagnerà Drusilla Foer da lunedì 6 giugno alle 19.50 su Rai2. Neldi Drusilla edelDopo, rivisitazione dello storico programma andato in onda dal 1976 al 1994, ci sarà anche, il celebre pupazzo antropomorfo realizzato da Maria Perego. Nel corso di ciascun appuntamento, della durata di circa 30 minuti, Drusilla affronterà vari argomenti meritevoli di una riflessione e di un approfondimento, alternando gli stessi alle sue “drusillate”, ossia momenti sarici dove metterà al centro della scena il suo eccentrico personaggio televisivo. Oltre a rivisitare alcune rubriche delle edizioni storiche, la conduttrice ne inventerà di nuove per poi coinvolgere, nelle ...

Sono previste varie rubriche, la presenza di un pianista e del piccolo' anticipa la Foer che sottolinea impegno, devozione e serietà nella gestione dell'appuntamento che va contro i ...Io farò anche qualche cantatina e con me ci sarà. A me incoscienza e coraggio non mancano". A Nek, invece, è affidato il compito di offrire una grande vetrina agli artisti sconosciuti che ...Drusilla Foer sbarca in Rai con un programma tutto suo. Inizierà lunedì 6 giugno, alle 19.50 su Rai 2, “Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo”. In mezz’ora di trasmissione la conduttrice Drusilla Foe ...Stefano Coletta nel suo nuovo ruolo di responsabile della direzione intrattenimento prime time di viale Mazzini, presenta quattro nuovi programmi ...