Top Gun | Maverick | Miles Teller | Ho pensato di morire durante l' addestramento

Leggi su movieplayer

(Di martedì 31 maggio 2022) L'attore, interprete di Rooster, ha rivelato chela preparazione per le riprese di Top Gun:harealmente di. Top Gun:ha tra i suoi protagonisti l'attoreche ha rivelato di aver avuto paura dil'necessario a prepararsi alle riprese. Il film campione di incassi in tutto il mondo contiene infatti numerose scene d'azione spettacolari in aria che hanno richiesto un lungo periodo di preparazione in stile militare.interpreta in Top Gun:il ruolo di Bradley "Rooster" Bradshaw, il figlio di Goose. Per poter recitare nel film ...