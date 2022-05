Tom Cruise finisce nel mirino della Cina, quel dettaglio che ha fatto infuriare Xi Jinping (Di martedì 31 maggio 2022) Non sembra trovare fine la tensione tra Cina e Taiwan. Il mirino di Pechino ora si sposta al cinema, precisamente sul film Top Gun: Maverick, il remake del famoso film che lanciò Tom Cruise nel mondo cinematografico. Ed è proprio l'attore americano a finire nella bufera. Il motivo sarebbe collegato alla bandiera di Taiwan disegnata sulla tuta di Maverick, personaggio protagonista interpretato da Cuise, il quale è un pilota da caccia dell'aeronautica statunitense. Secondo il governo del presidente Tsai Ing-wen, Taiwan è una nazione indipendente che necessita di un più ampio riconoscimento internazionale. Nel trailer del film reso disponibile nel 2019 non era così ben visibile la bandiera, difatti ci si era chiesto se fosse stata rimossa per soddisfare le richieste della censura cinese. Una volta uscito il film ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Non sembra trovare fine la tensione trae Taiwan. Ildi Pechino ora si sposta al cinema, precisamente sul film Top Gun: Maverick, il remake del famoso film che lanciò Tomnel mondo cinematografico. Ed è proprio l'attore americano a finire nella bufera. Il motivo sarebbe collegato alla bandiera di Taiwan disegnata sulla tuta di Maverick, personaggio protagonista interpretato da Cuise, il quale è un pilota da caccia dell'aeronautica statunitense. Secondo il governo del presidente Tsai Ing-wen, Taiwan è una nazione indipendente che necessita di un più ampio riconoscimento internazionale. Nel trailer del film reso disponibile nel 2019 non era così ben visibile la bandiera, difatti ci si era chiesto se fosse stata rimossa per soddisfare le richiestecensura cinese. Una volta uscito il film ...

Pubblicità

Corriere : Il ritorno di Tom Cruise (36 anni dopo) e la «generazione Top Gun» - massimi89529615 : Tom Cruise, il ritorno 36 anni dopo e la «generazione Top Gun» - rossonero_fede : @marideberghem @luca74alba @acmilan tu non preoccuparti! gli altri sanno!! ahahahahahaha decollo come e quando vo… - MeAndRetweets : RT @BalloBallo: Ma Tom Cruise nel nuovo Top Gun quando sale sull’ F-18 dice “oppalà”?? - DrApocalypse : Dopo 2 giorni penso ancora a Tom Cruise e Jennifer Connelly che belli come il sole se ne vanno beatamente in moto… -