Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2022: Monna-Tesconi-Maldini, l’Italia è seconda nella gara a squadre di pistola. Vince l’Iran (Di martedì 31 maggio 2022) A Baku, dove è in corso la terza tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno, è tempo di gare a squadre dai 10m. Per l’Italia è arrivato il primo podio della manifestazione. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio. A coglierlo è stato il trio formato Paolo Monna, Luca Tesconi e Federico Nilo Maldini che nel proprio percorso, fatto di due ottimi stage iniziali, si è fermato al secondo posto battuto dalla temibile squadra iraniana costituita da Sajad Lafmejani Poorhosseini, il campione olimpico di Tokyo Javad Foroughi e Mohammadrasoul Efati. Punteggio finale per gli iraniani: 16-10, ma con molto rammarico per gli azzurri che a un certo punto erano in vantaggio, nel computo dei game, ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) A, dove è in corso la terza tappa delladeldi, è tempo di gare adai 10m. Perè arrivato il primo podio della manifestazione. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio. A coglierlo è stato il trio formato Paolo, Lucae Federico Niloche nel proprio percorso, fatto di due ottimi stage iniziali, si è fermato al secondo posto battuto dalla temibile squadra iraniana costituita da Sajad Lafmejani Poorhosseini, il campione olimpico di Tokyo Javad Foroughi e Mohammadrasoul Efati. Punteggio finale per gli iraniani: 16-10, ma con molto rammarico per gli azzurri che a un certo punto erano in vantaggio, nel computo dei game, ...

