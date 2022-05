Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2022: la Corea si prende la prova femminile a squadre di pistola. Italia lontana (Di martedì 31 maggio 2022) Un dominio asiatico, con la “solita” Germania a completare il podio. Si è conclusa così la gara a squadre femminile di pistola ad aria compressa 10m, svoltasi qualche ora a Baku, dove si sta tenendo la terza tappa della Coppa del Mondo 2022. A vincere il contest infatti è stata la Corea di Hyunyoung Yoo, Minjung Kim e Bomi Kim che ha nettamente superato, con lo score di 16-8, la Thailandia di Chawisa Paduka, Tanyaporn Prucksakorn e Chidchanok Hirunphoem. Al terzo posto, come detto, le teutoniche: Sandra Reitz, Svenja Berge e Doreen Vennekamp hanno battuto, in un duello tutto europeo, la Georgia con il punteggio di 17-9. Nulla da fare invece per l’Italia: Maria Varricchio, Margherita Veccaro e Chiara Giancamilli non sono andate oltre la ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Un dominio asiatico, con la “solita” Germania a completare il podio. Si è conclusa così la gara adiad aria compressa 10m, svoltasi qualche ora a, dove si sta tenendo la terza tappa delladel. A vincere il contest infatti è stata ladi Hyunyoung Yoo, Minjung Kim e Bomi Kim che ha nettamente superato, con lo score di 16-8, la Thailandia di Chawisa Paduka, Tanyaporn Prucksakorn e Chidchanok Hirunphoem. Al terzo posto, come detto, le teutoniche: Sandra Reitz, Svenja Berge e Doreen Vennekamp hanno battuto, in un duello tutto europeo, la Georgia con il punteggio di 17-9. Nulla da fare invece per l’: Maria Varricchio, Margherita Veccaro e Chiara Giancamilli non sono andate oltre la ...

