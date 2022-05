Tina Cipollari che trionfo| Proposta da star: l’invito è ufficiale, la Rai la chiama (Di martedì 31 maggio 2022) Tina Cipollari è un personaggio televisivo amatissimo e le indiscrezioni diventano ufficiali: non può rifiutare un invito del genere. Tina Cipollari (Witty tv screenshot)Tina Cipollari avrebbe appena ricevuto un invito impossibile da rifiutare. Vediamo insieme che cosa sta succedendo all’opinionista di Uomini e Donne nelle ultime ore. Tina Cipollari è il volto che splende di più all’interno del dating show di Canale 5 di Maria De Filippi. Lei insieme a Gianni Sperti sono gli opinionisti che commentano le storie tra i protagonisti del parterre maschile e femminile del programma. Nell’ultima settimana è capitato che l’opinionista sia stata assente dal suo trono rosso e il pubblico si é immediatamente rivoltato. Quasi tutti infatti pensano che Uomini e ... Leggi su direttanews (Di martedì 31 maggio 2022)è un personaggio televisivo amatissimo e le indiscrezioni diventano ufficiali: non può rifiutare un invito del genere.(Witty tv screenshot)avrebbe appena ricevuto un invito impossibile da rifiutare. Vediamo insieme che cosa sta succedendo all’opinionista di Uomini e Donne nelle ultime ore.è il volto che splende di più all’interno del dating show di Canale 5 di Maria De Filippi. Lei insieme a Gianni Sperti sono gli opinionisti che commentano le storie tra i protagonisti del parterre maschile e femminile del programma. Nell’ultima settimana è capitato che l’opinionista sia stata assente dal suo trono rosso e il pubblico si é immediatamente rivoltato. Quasi tutti infatti pensano che Uomini e ...

Pubblicità

MatteoCava98 : @semprefede manca solo Tina Cipollari - rossello02_ : RT @bagnotrash: nella mia mente loro sono gianni sperti e tina cipollari - 23camelie : mi manca questo uomini e donne mi manca tina cipollari che fa cagate del genere mi manca maria de filippi che dice… - garysgotjams : @lalli__xx Purtroppo no, però mi sento molto Tina Cipollari in questo momento - chiara25011999 : Io come una Tina Cipollari qualunque che guarda la scelta ma non ho mai visto un’esterna di questo coatto… -