Thibaut Courtois, chi è l’antidivo del Real Madrid che ha messo le mani sulla Champions (Di martedì 31 maggio 2022) Per scrivere la storia possono volerci interi decenni. Ma per rovesciarla, a volte, è sufficiente una frazione di secondo. La quattordicesima Coppa dei Campioni del Real Madrid racconta soprattutto di un tradimento. Quello perpetrato nei confronti di un’Idea: la Casa Blanca come squadra costruita a tavolino per essere soverchiante, una raccolta di figurine che non deve limitarsi a battere l’avversario, ma deve dominarlo. È stato così per anni. Almeno fino a quando la notte di Parigi non ha deciso di raccontare una storia molto diversa. Il collettivo che faceva tremare gli altri si è ritrovato a tremare. Ed è stato costretto ad aggrapparsi al suo eroe. Stavolta il suo identikit non aveva la barba ispida di Karim Benzema, ma la faccia da fumetto di Thibaut Courtois, l’antidivo per eccellenza in un club ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Per scrivere la storia possono volerci interi decenni. Ma per rovesciarla, a volte, è sufficiente una frazione di secondo. La quattordicesima Coppa dei Campioni delracconta soprattutto di un tradimento. Quello perpetrato nei confronti di un’Idea: la Casa Blanca come squadra costruita a tavolino per essere soverchiante, una raccolta di figurine che non deve limitarsi a battere l’avversario, ma deve dominarlo. È stato così per anni. Almeno fino a quando la notte di Parigi non ha deciso di raccontare una storia molto diversa. Il collettivo che faceva tremare gli altri si è ritrovato a tremare. Ed è stato costretto ad aggrapparsi al suo eroe. Stavolta il suo identikit non aveva la barba ispida di Karim Benzema, ma la faccia da fumetto diper eccellenza in un club ...

