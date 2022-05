Thiago Motta ha diverse offerte dall'Italia e dalla Spagna (Di martedì 31 maggio 2022) Thiago Motta lascerà lo Spezia e secondo France Bleu, il tecnico ha delle offerte sia dalla Spagna che dall'Italia anche se non ha... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022)lascerà lo Spezia e secondo France Bleu, il tecnico ha dellesiacheanche se non ha...

Pubblicità

calciomercatoit : ?? - FcInterNewsit : Thiago Motta e lo Spezia verso il divorzio: si lavora per la rescissione del contratto - Pierfra77700419 : @francescgalleno @FedericoPiliego @PaPaganini I due terni al lotto sono 6 punti e gli altri 30? Con una squadraccia… - francescgalleno : @FedericoPiliego @PaPaganini Thiago Motta può allenare il PSG solo alla PlayStation. Una squadra che non ha fatto m… - AConan_Doyle : @PaPaganini Buongiorno Per precisione @acspezia non 'caccia' Thiago Motta, ma le due parti stanno raggiungendo un a… -