The Mandalorian, Pedro Pascal: "Il film sembra inevitabile" (Di martedì 31 maggio 2022) Pedro Pascal si sbilancia anticipando la possibilità di un film su The Mandalorian in un futuro prossimo (forse). La star di The Mandalorian, Pedro Pascal, è intervenuto nel corso della Star Wars Celebration 2022 specificando che a suo parere un film sulla serie dedicata all'universo di Star Wars è inevitabile. A Pedro Pascal, che interpreta il protagonista di The Mandalorian, Din Djarin, è stato chiesto quando i fan potranno vedere il suo Mandaloriano sul grande schermo. Sebbene continui a chiarire di non possedere informazioni specifiche sull'eventuale realizzazione di un film, l'attore cileno crede che sia inevitabile a causa del ... Leggi su movieplayer (Di martedì 31 maggio 2022)si sbilancia anticipando la possibilità di unsu Thein un futuro prossimo (forse). La star di The, è intervenuto nel corso della Star Wars Celebration 2022 specificando che a suo parere unsulla serie dedicata all'universo di Star Wars è. A, che interpreta il protagonista di The, Din Djarin, è stato chiesto quando i fan potranno vedere il suoo sul grande schermo. Sebbene continui a chiarire di non possedere informazioni specifiche sull'eventuale realizzazione di un, l'attore cileno crede che siaa causa del ...

