Testosterone: come aumentarlo naturalmente (Di martedì 31 maggio 2022) A cosa serve il Testosterone Il Testosterone è un ormone normalmente prodotto nell’organismo al quale sono associate diverse funzionalità del nostro organismo. naturalmente il primo pensiero va alla sua relazione con l’attività sessuale. Esso viene prodotto dai testicoli, ed un calo nella libido o qualche episodio di disfunzione erettile potrebbero testimoniare una carenza di Testosterone. In realtà, con l’avanzare dell’età, vi è un calo fisiologico e graduale nella sua produzione. Ciò non toglie che intervenendo sul nostro stile di vita possiamo ritardare questo declino e mantenere uno stato di salute ottimale, non solamente sotto il profilo sessuale. Il Testosterone è infatti legato ad altri aspetti della nostra salute. Esso gioca un ruolo fondamentale nella produzione delle proteine a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 31 maggio 2022) A cosa serve ilIlè un ormone normalmente prodotto nell’organismo al quale sono associate diverse funzionalità del nostro organismo.il primo pensiero va alla sua relazione con l’attività sessuale. Esso viene prodotto dai testicoli, ed un calo nella libido o qualche episodio di disfunzione erettile potrebbero testimoniare una carenza di. In realtà, con l’avanzare dell’età, vi è un calo fisiologico e graduale nella sua produzione. Ciò non toglie che intervenendo sul nostro stile di vita possiamo ritardare questo declino e mantenere uno stato di salute ottimale, non solamente sotto il profilo sessuale. Ilè infatti legato ad altri aspetti della nostra salute. Esso gioca un ruolo fondamentale nella produzione delle proteine a ...

