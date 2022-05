Tennis: Roland Garros, Gauff l'avversaria di Trevisan in semifinale (Di martedì 31 maggio 2022) Parigi, 31 mag. - (Adnkronos) - Sarà Coco Gauff l'avversaria di Martina Trevisan giovedì prossimo in semifinale al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. La 18enne statunitense, numero 23 del mondo e 18 del seeding, supera la connazionale 29enne Sloane Stephens, numero 64 del ranking Wta, con il punteggio di 7-5, 6-2, in un'ora e mezza di gioco. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Parigi, 31 mag. - (Adnkronos) - Sarà Cocol'di Martinagiovedì prossimo inal, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. La 18enne statunitense, numero 23 del mondo e 18 del seeding, supera la connazionale 29enne Sloane Stephens, numero 64 del ranking Wta, con il punteggio di 7-5, 6-2, in un'ora e mezza di gioco.

