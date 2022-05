**Tennis: Pietrangeli, 'Martina Trevisan è una signora giocatrice! Deve continuare così** (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "A Martina posso dire solo bravissima perché gioca proprio bene. Non è una cosa di demerito delle altre giocatrici, è lei che è arrivata lontano in questa competizione con la sua bravura. L'ho vista giocare un paio di volte ed è una 'signora giocatrice'". L ha detto l'ex tennista ed opinionista sportivo Nicola Pietrangeli sull'approdo in semifinale del Roland Garros dell'azzurra Martina Trevisan. "Se può vincere la competizione? Non sbilanciamoci, tutto è possibile però non sbilanciamoci. Arrivare in semifinale a Parigi è una partita che può vincere ma se la perde non dobbiamo disperarci, bisogna solo dirle brava e Deve continuare così. Averemmo tutti firmato in partenza per vedere un'italiana in semifinale", ha concluso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Aposso dire solo bravissima perché gioca proprio bene. Non è una cosa di demerito delle altre giocatrici, è lei che è arrivata lontano in questa competizione con la sua bravura. L'ho vista giocare un paio di volte ed è una 'giocatrice'". L ha detto l'ex tennista ed opinionista sportivo Nicolasull'approdo in semifinale del Roland Garros dell'azzurra. "Se può vincere la competizione? Non sbilanciamoci, tutto è possibile però non sbilanciamoci. Arrivare in semifinale a Parigi è una partita che può vincere ma se la perde non dobbiamo disperarci, bisogna solo dirle brava ecosì. Averemmo tutti firmato in partenza per vedere un'italiana in semifinale", ha concluso ...

