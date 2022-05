Tennis | Martine Trevisan in semifinale al Roland Garros La fiorentina ha eliminato la favorita Fernandez

(Di martedì 31 maggio 2022) L'azzurra Martina, mancina di Firenze, si è qualificata per le semifinali del torneo del, battendo nei quarti la canadese Laylah, col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3. Per conquistare un posto in finale, ladovrà affrontare la vincente del match tra le statunitensi Coco Gauff e Sloane Stephens L'articolo proviene da Firenze Post.

