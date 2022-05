Tennis: impresa di Martina Trevisan, è in semifinale al Roland Garros (2) (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) - "Sul primo match-point ero nervosa, tesa: mancava un punto per la semifinale - ha ammesso a caldo l'azzurra, sorridente come non mai -. Poi ho accettato la situazione: ho capito che era normale sentirsi tesa ed emozionata e dovevo fare i conti anche con questo. Sono davvero felicissima. Ieri ho parlato con Francesca e Flavia (Schiavone, regina di Parigi nel 2010 e finalista anche l'anno dopo, e Pennetta, campionessa di New York nel 2015; ndr) e mi sono sentita carica ed orgogliosa per quello che stavo facendo”. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) - "Sul primo match-point ero nervosa, tesa: mancava un punto per la- ha ammesso a caldo l'azzurra, sorridente come non mai -. Poi ho accettato la situazione: ho capito che era normale sentirsi tesa ed emozionata e dovevo fare i conti anche con questo. Sono davvero felicissima. Ieri ho parlato con Francesca e Flavia (Schiavone, regina di Parigi nel 2010 e finalista anche l'anno dopo, e Pennetta, campionessa di New York nel 2015; ndr) e mi sono sentita carica ed orgogliosa per quello che stavo facendo”.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Martina Trevisan si è qualificata battendo nei quarti la canadese Laylah Fernandez per 6-2, 6-7, 6-3. Per conquista… - santina32191365 : RT @Coninews: CHE IMPRESA! ?? Sconfitta in tre set 6-2 6-7 6-3 la canadese Laylah Fernandez! Martina #Trevisan approda alle semifinali del… - MacoPorcaro : RT @Coninews: CHE IMPRESA! ?? Sconfitta in tre set 6-2 6-7 6-3 la canadese Laylah Fernandez! Martina #Trevisan approda alle semifinali del… - Ghigo_07 : RT @Coninews: CHE IMPRESA! ?? Sconfitta in tre set 6-2 6-7 6-3 la canadese Laylah Fernandez! Martina #Trevisan approda alle semifinali del… - pietrodigennaro : RT @Coninews: CHE IMPRESA! ?? Sconfitta in tre set 6-2 6-7 6-3 la canadese Laylah Fernandez! Martina #Trevisan approda alle semifinali del… -