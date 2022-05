Tennis, il ranking ATP degli italiani dopo il Roland Garros: Berrettini resta in top-10, Sinner si avvicina, Sonego rimonta (Di martedì 31 maggio 2022) Il Roland Garros 2022 è giunto nella sua fase più calda e si sta per definire il quadro delle semifinali del secondo Slam della stagione. Il torneo sulla terra rossa di Parigi si sta rivelando particolarmente appassionante e avvincente, ha offerto un ottimo livello di gioco e lo spettacolo non è mai mancato negli ultimi dieci giorni. Ma qual è il ranking degli italiani dopo il Roland Garros 2022? Matteo Berrettini non è potuto scendere in campo a causa di un infortunio e tornerà a giocare a inizio giugno a Stoccarda. Il romano è riuscito a restare in top-10, conservando il decimo posto in graduatoria con 3.805 punti e contenendo il distacco dal canadese Felix Auger-Aliassime (3.955), mentre il russo Andrey Rublev ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Il2022 è giunto nella sua fase più calda e si sta per definire il quadro delle semifinali del secondo Slam della stagione. Il torneo sulla terra rossa di Parigi si sta rivelando particolarmente appassionante e avvincente, ha offerto un ottimo livello di gioco e lo spettacolo non è mai mancato negli ultimi dieci giorni. Ma qual è ilil2022? Matteonon è potuto scendere in campo a causa di un infortunio e tornerà a giocare a inizio giugno a Stoccarda. Il romano è riuscito are in top-10, conservando il decimo posto in graduatoria con 3.805 punti e contenendo il distacco dal canadese Felix Auger-Aliassime (3.955), mentre il russo Andrey Rublev ...

Pubblicità

sportli26181512 : Trevisan in semifinale al Roland Garros, Fernandez battuta in tre set: Martina Trevisan centra una storica semifina… - Claplaz : Il tennis femminile vive una fase talmente ridicola che tra le 16 tenniste agli ottavi di finali di Parigi ce n'è s… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #RolandGarros Camila #Giorgi saluta #Parigi, sconfitta con un doppio 6-2 dalla russa… - TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 30/05/2022 Sinner avvicina la Top Ten, volano Giorgi e Trevisan - meftennisevents : 7?? DAYS TO GO ? ???? Beniamino del tennis italiano #NextGen ???? ???? Durante l’edizione 2021 ha fatto coppia in dopp… -