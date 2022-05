(Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Sta giocando un torneo straordinario, sono due settimane che non perde e il torneo precedente l'aveva vinto. Sta giocando veramente bene, contando anche i problemi che ha avuto in passato, ma il suo talento le ha permesso di ritrovarsi e ha confermato di essere unapiù forte del. Merita di essere arrivata così lontana". Lo ha detto all'AdnKronos l'ex capitano di Coppa Davis e Fed Cup Corradosull'approdo in semifinale del Roland Garros dell'azzurraTrevisan. "Io penso che la semifinale se la giochi,è assolutamente alla portata di, tutto sommato è una partita che può affrontare. La Gauff è forte ma...

Un passion project , lo definiscono gli anglosassoni, nato dalla ossessione per ilche ... Paolo Bertolucci è Tognazzi, Zugarelli invece Manfredi e Corradoun Satta Flores ". Non si ...... tra i quali Adriano Panatta, Nicola Pietrangeli e Corrado" che in tempi recenti, da ... Grazie alla collaborazione con ilClub Faenza, la proiezione di Una squadra si trasformerà in un ... **Tennis: Barazzuti, 'Martina è una delle più forti al mondo sulla terra battuta'** ALESSANDRIA - Questa mattina, alla presenza del Vicesindaco di Alessandria, del Presidente del Consiglio Comunale e dell'Assessore alla Toponomastica, ...Era il capitano della squadra che trionfò in Cile. Con lui c'erano Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli. E ora svela su Oggi aneddoti mai raccontati prima