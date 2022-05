Teheran contro Cannes: “Holy Spider è un film disgustoso”, sacrilego come i versetti di Rushdie (Di martedì 31 maggio 2022) L’establishment politico-culturale iraniano insorge contro Cannes e il premio che il Festival francese ha assegnato a Zar Amir Ebrahimi, attrice che vive in esilio: «Holy Spider è un film falso e disgustoso», tuonano dall’Organizzazione del Cinema dell’Iran, affiliata al Ministero della Cultura. Aggiungendo pure: e il riconoscimento all’artista è «politicamente motivato e di parte». Teheran si scaglia duramente sulla pellicola e la sua protagonista. Accusando la kermesse d’oltralpe di «aver commesso un atto politico e parziale elogiando un film falso e disgustoso». Un’opera che, a detta dei massimi organismi del settore locali, presenta «un’immagine distorta della società iraniana e insulta apertamente le convinzioni degli sciiti», ha ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) L’establishment politico-culturale iraniano insorgee il premio che il Festival francese ha assegnato a Zar Amir Ebrahimi, attrice che vive in esilio: «è unfalso e», tuonano dall’Organizzazione del Cinema dell’Iran, affiliata al Ministero della Cultura. Aggiungendo pure: e il riconoscimento all’artista è «politicamente motivato e di parte».si scaglia duramente sulla pellicola e la sua protagonista. Accusando la kermesse d’oltralpe di «aver commesso un atto politico e parziale elogiando unfalso e». Un’opera che, a detta dei massimi organismi del settore locali, presenta «un’immagine distorta della società iraniana e insulta apertamente le convinzioni degli sciiti», ha ...

