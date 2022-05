Tebas contro il Psg | “Pronta la denuncia alla Uefa | rovineranno il calcio”

(Di martedì 31 maggio 2022) Javier, presidente della Liga, torna a scagliarsiil Paris Saint Germain. Al centro del dibattito resta il rinnovo a cinfre monstre di Kylian Mbappè. “Non permetteremo ad una squadra di distruggere l’ecosistema calcistico europeo.unache andremo a depositare in. Non è polemica e basta: ci sono dati economici oggettivi. Perdite intorno ai 300 milioni di euro e incassi superiori a Real Madrid, United e Barça, dati a cui nessuno crede. Quel rinnovo di Mbappè è impossibile a meno che non ci siano inganni nelle sponsorizzazioni o negli apporti di capitale maggiori di quelli consentiti d”. E aggiunge: “Non è un problema che riguarda solo la Francia, è un problema dell’ecosistema calcistico europeo. Sembriamo i Robin Hood europei, ...

Javier, presidente della Liga, ha rilasciato importanti dichiarazioni il Psg a Europa Press: ' Presenteremo la denuncia il PSG alla UEFA, tra uno o due giorni. La Liga non permetterà a un ... il presidente della Liga, Javier, ha annunciato che tra domani e dopodomani presenterà alla Uefa una denuncia il Paris Saint - Germain per il rinnovo di Mbappé. Il presidente della Liga a Europa Press: «È un problema per l'intero sistema calcistico europeo, non consentirò a Al-Khelaifi di distruggerlo»