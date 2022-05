Tavolini di bar e ristoranti all’aperto: occupazioni gratuite anche in estate (Di martedì 31 maggio 2022) Tavolini di bar e ristoranti gratis anche in estate: il Parlamento ha dato l’ok alla proroga di altri 3 mesi (quindi fino al 30 settembre) per le occupazioni semplificate. Il Parlamento ha dato l’ok alla proroga delle occupazioni semplificate di suolo pubblico per Tavolini, ombrelloni e sedie di bar e ristoranti all’aperto. Come riporta “Fanpage”, Leggi su 2anews (Di martedì 31 maggio 2022)di bar egratisin: il Parlamento ha dato l’ok alla proroga di altri 3 mesi (quindi fino al 30 settembre) per lesemplificate. Il Parlamento ha dato l’ok alla proroga dellesemplificate di suolo pubblico per, ombrelloni e sedie di bar e. Come riporta “Fanpage”,

Pubblicità

manumo2906 : @account11845930 @DavideRigoni3 @semanthide3 @sandraamurri1 @Liberoarbitrio La signora Amurri che si è SEDUTA nei t… - Frab451 : @antonio_anro Hai ragione. Non tutti. Molti (turisti e non) sanno che certi bar, nelle piazze più belle e famose de… - Elbarunetto : @Mariann47105177 In che senso???Il bar ha fatto una story dei suoi tavolini con i clienti? - carmelocarat : Io continuerò a disinfettare i tavolini al bar al ristorante ed altri luoghi dove non viene più pulito dopo il serv… - motamanet : Ieri da Giletti hanno fatto vedere uno che fa colloqui di lavoro ai tavolini di un bar. Hanno deriso uno che prende… -