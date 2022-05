TARI 2022, Megna: “Nessuna nuova non è buona nuova a Benevento” (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Giovanni Megna, esponente di Civico 22. “Non può spacciarsi per buona notizia che la TARIffa TARI resti pressocché invariata nel 2022, se teniamo presente che siamo una delle città con il tributo più caro d’Italia. La sensazione è che l’Amministrazione si sia limitata ad un’alzata di spalle: la formula è quella stabilita dall’ARERA, la TARIffa è la pura trasposizione dei costi, del gestore e del Comune, le agevolazioni sono quelle da legge o poco più, il ciclo dei rifiuti non si chiude per mancanza di impianti, questione annosa che è sempre colpa di chi c’era prima, neppure il dissesto si chiude e quindi sembra ineluttabile proiettare fino al 2025 un costo, alto, senza ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Giovanni, esponente di Civico 22. “Non può spacciarsi pernotizia che laffaresti pressocché invariata nel, se teniamo presente che siamo una delle città con il tributo più caro d’Italia. La sensazione è che l’Amministrazione si sia limitata ad un’alzata di spalle: la formula è quella stabilita dall’ARERA, laffa è la pura trasposizione dei costi, del gestore e del Comune, le agevolazioni sono quelle da legge o poco più, il ciclo dei rifiuti non si chiude per mancanza di impianti, questione annosa che è sempre colpa di chi c’era prima, neppure il dissesto si chiude e quindi sembra ineluttabile proiettare fino al 2025 un costo, alto, senza ...

