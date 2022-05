Syusy Blady a CO-Scienza 2022 | Dio è nato donna e la dea creò l’uomo La turista per caso sa dove va

Leggi su optimagazine

(Di martedì 31 maggio 2022) Ho scoperto una Maurizia Giusti, questo il vero nome diBLADI, ben diversa da come appare a chi guardava superficialmente i suoi programmi televisivi come “Turisti per” o altri. E, insieme a me, si sono meravigliati in tanti per com’è realmente questa. Il primo sospetto che fosse ben più profonda delle battute divertenti che usava nel suo ruolo pubblico l’ho avuto quando ho visto il documentario sul Bardo che ha realizzato con Franco Battiato. Maurizia ha fatto scelte radicali, come scrivere “Dio è” o “La dea” e altre sue scelte umane, che hanno penalizzato la carriera di Siusy. Conversare con lei è stato davvero una cosa preziosa, da ripetere. Ecco come CO-l’ha descritta:...