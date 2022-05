Suzuki Bike Day, il 9 luglio l'evento che promuove l'uso della bici (Di martedì 31 maggio 2022) Bologna, 31 mag. (Adnkronos) - 28,5 km di circuito , un dislivello totale di 583 metri e salite con pendenza massima del 16%, ma soprattutto, lo stesso percorso in cui a Imola venne realizzato il mondiale di ciclismo 2020. E' il Suzuki Bike Day, manifestazione di ciclismo aperta a tutti e non competitiva che si svolgerà sabato 9 luglio sulle strade di Imola e Riolo Terme. A presentare la seconda edizione (la prima disputata in Carpegna, sulle salite che furono l'allenamento di Marco Pantani per i grandi Giri) Massimo Nalli, presidente Suzuki Italia, Sonny Colbrelli vincitore della Parigi Roubaix e campione italiano e Davide Cassani, ex ct della nazionale di Ciclismo, presidente di Apt Emilia Romagna e soprattutto grande ciclista che subito dopo la prima edizione, ebbe l'idea di portare ... Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Bologna, 31 mag. (Adnkronos) - 28,5 km di circuito , un dislivello totale di 583 metri e salite con pendenza massima del 16%, ma soprattutto, lo stesso percorso in cui a Imola venne realizzato il mondiale di ciclismo 2020. E' ilDay, manifestazione di ciclismo aperta a tutti e non competitiva che si svolgerà sabato 9sulle strade di Imola e Riolo Terme. A presentare la seconda edizione (la prima disputata in Carpegna, sulle salite che furono l'allenamento di Marco Pantani per i grandi Giri) Massimo Nalli, presidenteItalia, Sonny Colbrelli vincitoreParigi Roubaix e campione italiano e Davide Cassani, ex ctnazionale di Ciclismo, presidente di Apt Emilia Romagna e soprattutto grande ciclista che subito dopo la prima edizione, ebbe l'idea di portare ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Imola in biciletta, pedalata in pista con Suzuki Bike Day 2022 - - motorionline : È stata ufficialmente presentata la seconda edizione del #SuzukiBikeDay, in programma il prossimo 9 luglio all'Auto… - Italpress : Presentata la seconda edizione del Suzuki Bike Day - Italpress : 2° Suzuki Bike Day all’Autodromo di Imola sabato 9 luglio - LocalPage3 : Al via il 'Suzuki Bike Day': si parla di biciclette, mobilità e sicurezza - GUARDA LA DIRETTA… -