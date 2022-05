Supercoppa e diritti tv | offerta da Abu Dhabi per accordo quinquennale

(Di martedì 31 maggio 2022) Stando a quanto riportato da MilanoFinanza, arrivano offerte davvero importanti per la Lega Serie A da AbuMedia. La società orientale infatti mira a far propri itv del campionato italiano per l’area Medioriente-Africa (al momento vacanti) con un guadagno di circa 185 milioni di euro nel corso di cinque anni. Alcune società di A però ritengono troppo lungo e vincolante l’, per cui si dovrà andare avanti a trattare. Non solotv però, perchè Abuvuole anche l’organizzazione dellaItaliana. La prossima edizione sarà di nuovo in Arabia Saudita per il vecchio contratto ancora esistente, ma il nuovopotrebbe avere durata quadriennale con cifre intorno ai 21-22 milioni di euro all’anno. Sarebbe ...

Calcio e Finanza

