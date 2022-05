Superbonus 110% e agevolazioni edilizie, ecco le novità. Le risposte dell'Agenzia delle Entrate (Di martedì 31 maggio 2022) L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Faq per rispondere ai dubbi di contribuenti e operatori relativamente ai bonus edilizi, del Superbonus 110% e alle novità del Decreto Legge 157/2021. Con riferimento... Leggi su feedpress.me (Di martedì 31 maggio 2022) L'ha aggiornato le Faq per rispondere ai dubbi di contribuenti e operatori relativamente ai bonus edilizi, dele alledel Decreto Legge 157/2021. Con riferimento...

