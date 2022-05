Sul grano accordo possibile entro 15 giorni se Mosca garantirà di non attaccare Odessa | dice Kuleba

Leggi su linkiesta

(Di martedì 31 maggio 2022) «Lanciare un’operazione internazionale nel Mar Nero con l’aiuto di Paesi amici disponibili a inviare le loro navi per sminare le acque e scortare il passaggio dei cargo commerciali, a cominciare da quelli di. Si può fare solo con un impegno formale della Russia a non usare il corridoio per attaccarci». Il ministro degli Esteri ucraino Dmytroloin un’intervista a Repubblica, spiegando pure che però è difficile fidarsi di. «Nessuno si può fidare dei russi», ammette. «Bisogna stare molto attenti, per questo non ci basta la garanzia unilaterale del Cremlino. Servono Paesi terzi che si prendano la responsabilità di far rispettare l’. Ci va bene anche l’intervento delle Nazioni Unite. Il nostro primo interesse è che il nostro frumento arrivi alle nazioni che ne hanno ...