Su Rai 2 torna Boss in Incognito con Max Giusti: le anticipazioni del 31 maggio

A partire da martedì 31 maggio, su Rai 2, tornerà un programma molto amato dal pubblico: Boss in Incognito. Sotto l'abile guida di Max Giusti, quattro imprenditori di successo si camufferanno per confondersi con i loro dipendenti. Il lavoro dei truccatori e dei parrucchieri dello show permetterà loro di non essere riconosciuti. Questa esperienza, così come è successo in passato, potrebbe rappresentare un punto di svolta cruciale per le aziende protagoniste. Infatti, oltre ad analizzare l'aspetto professionale, verrà data grande importanza a quello umano. Max Giusti di nuovo alla guida di Boss in Incognito: ecco cosa accadrà il 31 maggio

Max Giusti, per la seconda edizione consecutiva, si calerà nel ruolo di conduttore di Boss in Incognito.

