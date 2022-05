Stromboli, il paesaggio è drammaticamente compromesso. Ecco quanto mi dicono sul rogo (Di martedì 31 maggio 2022) Il 25 maggio un immane rogo ha interessato l’isola di Stromboli. Non è la prima volta che l’isola viene coinvolta da incendi di grande entità. E’ capitato anche nel 2019, quando l’eruzione “maggiore” del 3 luglio e il deposito di ceneri vulcaniche incandescenti ha causato numerosi incendi sparsi con congrui danni alla vegetazione. È la prima volta che, palesemente, la causa è la stupidità umana: un fuoco acceso appositamente con vento di scirocco nell’ambito di una fiction Rai dal titolo “Protezione civile” (sigh!). L’impatto del fuoco è stato enorme ed ha interessato l’intero versante orientale e settentrionale dell’isola, in un momento “delicato” sotto il profilo biologico: siamo nella fase della fioritura della maggior parte delle specie vegetali, ed alla conclusione della riproduzione delle specie di uccelli nidificanti. La perdita di biodiversità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Il 25 maggio un immaneha interessato l’isola di. Non è la prima volta che l’isola viene coinvolta da incendi di grande entità. E’ capitato anche nel 2019, quando l’eruzione “maggiore” del 3 luglio e il deposito di ceneri vulcaniche incandescenti ha causato numerosi incendi sparsi con congrui danni alla vegetazione. È la prima volta che, palesemente, la causa è la stupidità umana: un fuoco acceso appositamente con vento di scirocco nell’ambito di una fiction Rai dal titolo “Protezione civile” (sigh!). L’impatto del fuoco è stato enorme ed ha interessato l’intero versante orientale e settentrionale dell’isola, in un momento “delicato” sotto il profilo biologico: siamo nella fase della fioritura della maggior parte delle specie vegetali, ed alla conclusione della riproduzione delle specie di uccelli nidificanti. La perdita di biodiversità ...

