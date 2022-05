Storica Martina Trevisan, batte Fernandez e va in semifinale al Roland Garros | VIDEO (Di martedì 31 maggio 2022) Martina Trevisan si è qualificata per le semifinali del Roland Garros, con una vittoria ai quarti contro la canadese Laylah Fernandez. Il punteggio è stato 6-2, 6-7, 6-3. L’accesso alla finale passa dall’ultimo gradino, in incontro con la vincitrice del match tra le statunitensi Coco Gauff e Sloane Stephens. Trevisan ha avuto il primo set ed ha avuto un match point nel secondo, fallendolo e venendo trascinata tie break, perso 7-3. Nel set decisivo, l’azzurra ha ripreso in mano il match, imponendosi per 6-3. Toccante la sua dedica scritta sulla telecamera al termine del match: “Per te babbino mio”. Martina. In semifinale in Francia, nove anni dopo Sara. E una bellissima dedica…#Trevisan ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022)si è qualificata per le semifinali del, con una vittoria ai quarti contro la canadese Laylah. Il punteggio è stato 6-2, 6-7, 6-3. L’accesso alla finale passa dall’ultimo gradino, in incontro con la vincitrice del match tra le statunitensi Coco Gauff e Sloane Stephens.ha avuto il primo set ed ha avuto un match point nel secondo, fallendolo e venendo trascinata tie break, perso 7-3. Nel set decisivo, l’azzurra ha ripreso in mano il match, imponendosi per 6-3. Toccante la sua dedica scritta sulla telecamera al termine del match: “Per te babbino mio”.. Inin Francia, nove anni dopo Sara. E una bellissima dedica…#...

Pubblicità

neXtquotidiano : Storica Martina #Trevisan, batte Fernandez e va in semifinale al Roland Garros | VIDEO - sportli26181512 : Trevisan in semifinale al Roland Garros, Fernandez battuta in tre set: Martina Trevisan centra una storica semifina… - AryDreamer : RT @sportmediaset: Trevisan scrive la storia: piega Fernandez ed è in semifinale a Parigi #tennis #trevisan #rolandgarros #fernandez https… - sportmediaset : Trevisan scrive la storia: piega Fernandez ed è in semifinale a Parigi #tennis #trevisan #rolandgarros #fernandez… - imivaan_ : Siii Martina #Trevisan ?? Semifinale a #RolandGarros storica e finalmente un po’ di gioia dopo la sfiga di ieri di Sinner. -