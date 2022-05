Stop Green pass per entrare in Italia: cosa dicono Bassetti, Clementi, Ricciardi (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Stop al Green pass per entrare in Italia da domani, mercoledì 1 giugno. Un altro step importante nel ritorno alla normalità nell’ambito delle misure anti-covid. Altro step importante il 15 giugno, quando potrebbe cadere l’obbligo delle mascherine al chiuso praticamente ovunque. Ma cosa ne pensano gli esperti? Bassetti “E’ giusto Stoppare il Green pass perché la situazione è molto diversa rispetto a sei mesi fa. Io credo che il certificato verde come l’ho sempre vissuto è stato uno strumento per far vaccinare le persone e non per rendere sicuro un volo aereo, un bar o un albergo. L’ho sempre pensato. Il Green pass ha vicariato alcuni obblighi che se fossero stati ... Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) –alperinda domani, mercoledì 1 giugno. Un altro step importante nel ritorno alla normalità nell’ambito delle misure anti-covid. Altro step importante il 15 giugno, quando potrebbe cadere l’obbligo delle mascherine al chiuso praticamente ovunque. Mane pensano gli esperti?“E’ giustopare ilperché la situazione è molto diversa rispetto a sei mesi fa. Io credo che il certificato verde come l’ho sempre vissuto è stato uno strumento per far vaccinare le persone e non per rendere sicuro un volo aereo, un bar o un albergo. L’ho sempre pensato. Ilha vicariato alcuni obblighi che se fossero stati ...

