Stop al carcere per i figli di madri detenute, ok della Camera (Di martedì 31 maggio 2022) La proposta di legge, firmata dal deputato Dem Paolo Siani, è stata approvata con 241 voti favorevoli e 7 contrari Leggi su vanityfair (Di martedì 31 maggio 2022) La proposta di legge, firmata dal deputato Dem Paolo Siani, è stata approvata con 241 voti favorevoli e 7 contrari

