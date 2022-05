Steinmann | ' La guerra divide i russofoni | in tanti prima erano fan della cultura russa | ora pro Ucraina'

(Di martedì 31 maggio 2022) Difficoltà, stupore e incertezza nei cittadini di lingua e, nel sud dell', per l'arrivo dei russi, a differenza di quel che accade nel ...

Difficoltà, stupore e incertezza nei cittadini di lingua e cultura russa, nel sud dell'Ucraina, per l'arrivo dei russi, a differenza di quel che accade nel ...Dopo Lyman anche la città - chiave vicino al confine orientale sarebbe sotto il controllo russo, ma fonti ucraine garantiscono che non tutto è perduto. Lì si trova il nostro inviato LucaDopo Lyman anche la città-chiave vicino al confine orientale sarebbe sotto il controllo russo, ma fonti ucraine garantiscono che non tutto è perduto. Lì si trova il nostro inviato Luca Steinmann ...L'inviato racconta la situazione intorno a Severodonesk. Si nota un importante movimento di truppe, ne stanno arrivando di nuove anche da Mariupol, sia russe che filorusse. Altre si spostano verso la ...