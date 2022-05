Sport e Salute: domani Cozzoli all'Istituto Comprensivo Porcu Satta Quartu Sant'Elena (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - domani 1 giugno 2022, il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli, alle ore 14:00/14:30 farà visita all'Istituto Comprensivo Porcu Satta di Quartu Sant'Elena nell'ambito di “Scuola Attiva Kids e Junior”, progetto finanziato dalla Società che su scala nazionale consente ad 1,5 milioni di bambini di fare Sport nelle scuole. In Sardegna in totale sono state coinvolte 2290 classi e 44mila alunni, tra cui quelli dell'Istituto Comprensivo Porcu Satta di Quartu Sant'Elena. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) -1 giugno 2022, il presidente e amministratore delegato diS.p.A., Vito, alle ore 14:00/14:30 farà visita all'dinell'ambito di “Scuola Attiva Kids e Junior”, progetto finanziato dalla Società che su scala nazionale consente ad 1,5 milioni di bambini di farenelle scuole. In Sardegna in totale sono state coinvolte 2290 classi e 44mila alunni, tra cui quelli dell'di

