Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Spaventoso schianto in auto: Carolina muore a 21 anni, era un'allieva della Marina Militare - leggoit : Spaventoso schianto in auto: Carolina muore a 21 anni, era un'allieva della Marina Militare - GiannettiMarco : RT @leggoit: #Milano Spaventoso schianto all'incrocio: auto vola sullo spartitraffico - Sport_Fair : Spaventoso incidente in #F2 al #MonacoGP Pilota fortunatamente illeso - TuttoSuMilano : #Milano, spaventoso schianto all'incrocio: auto vola sullo spartitraffico -

È morta sul colpo nell'impatto violentissimo tra la sua Cinquecento e una fiat Punto, guidata da un anziano di 86 anni. Si è spenta così il 30 maggio Carolina Citro , 21 anni, giovane allieva dall'...Un sogno che si trasforma in tragedia: è successo a Selma, in Oregon. Jesse Koz , un noto blogger di 29 anni, è morto in unoincidente stradale insieme al suo inseparabile cane Shurastey . L'obiettivo finale era arrivare in Alaska dal Brasile, dopo aver viaggiato con il suo amico a quattro zampe e il suo ...È morta sul colpo nell'impatto violentissimo tra la sua Cinquecento e una fiat Punto, guidata da un anziano di 86 anni. Si è spenta così il 30 maggio Carolina Citro, ...Un sogno che si trasforma in tragedia: è successo a Selma, in Oregon. Jesse Koz, un noto blogger di 29 anni, è morto in uno spaventoso incidente stradale insieme al ...