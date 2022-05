Sorpresa Lazio | notizia su Milinkovic-Savic | i tifosi esultano!

(Di martedì 31 maggio 2022) Secondo quanto scritto dal quotidiano italiano Il Tempo, in casala questione calciomercato si fa sempre più incerta. Al centro di tutto c’è un solo nome:. L’addio dell’attaccante serbo sembrava già scritto ma a quanto pare al momento sembrerebbe sempre più lontano. Il motivo? Da una parte le richieste sempre più alte del presidente Lotito, che chiede una cifra vicino ai 90 milioni di euro e dall’altra, ad incidere sono sicuramente le pochissime offerte ricevute, infatti solamente lo United ha presentato un’offerta ufficiale per l’attaccante. CalciomercatoofferteI Red Devils avrebbero proposto 55 milioni per il serbo, ma l’offerta sarebbe stata rispedita direttamente al mittente. Su ...

