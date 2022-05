Sorelle sfregiate Napoli | si indaga per deturpazione permanente ' Vile forma di violenza'

(Di martedì 31 maggio 2022), duecon l'acido: l'agguato di tre ragazze in scooter, 31 maggio 2022 " Rischiano dagli 8 ai 14 anni di carcere le sei persone ricercate per avere sfregiato con l'acido ...

Napoli, duecon l'acido: l'agguato di tre ragazze in scooter Napoli, 31 maggio 2022 " Rischiano dagli 8 ai 14 anni di carcere le sei persone ricercate per avere sfregiato con l'acido le due ...... insieme con la squadra mobile della Questura partenopea, sta indagando sul grave episodio avvenuto poco dopo l'una del 30 maggio scorsi lungo corso Amedeo di Savoia , dove duedi 24 e 17 ...Le due sorelle di 17 e 24 anni hanno subito lesioni al volto e sono state ricoverate per una notte all'ospedale Cardarelli di Napoli; per domani convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza dal ...Risse, rapine, ragazzini accoltellati e ragazze sfregiate a vita con l'acido mentre passeggiano in strada. A Napoli c'è un'escalation di violenza. Il sindaco Gaetano Manfredi domani mattina incontrerà ...