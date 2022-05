Sorelle sfregiate con acido: il post su facebook e la pista sentimentale (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si sono interrotti domenica scorsa, intorno alla mezzanotte e circa un’ora prima dell’aggressione, i post sul profilo facebook di una delle due Sorelle vittime del lancio di acido che ha lasciato lesioni ad entrambe, anche sul viso. L’ultimo post è delle 23.58. A commento di una sorta di proverbio – “Peggio della bugia che ha le gambe corte, c’è l’invidia che ha la lingua lunga” – la giovane scrive una frase costellata da emoticon: “lingua lunga ma di bugie… precisiamo“. Un’ora dopo, intorno all’una di notte, l’aggressione. L’attività investigativa della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che ha ascoltato le due ragazze subito dopo essere state medicate dai sanitari del reparto “grandi ustioni” dell’ospedale Cardarelli, sta vagliando diverse ipotesi. Sembra ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si sono interrotti domenica scorsa, intorno alla mezzanotte e circa un’ora prima dell’aggressione, isul profilodi una delle duevittime del lancio diche ha lasciato lesioni ad entrambe, anche sul viso. L’ultimoè delle 23.58. A commento di una sorta di proverbio – “Peggio della bugia che ha le gambe corte, c’è l’invidia che ha la lingua lunga” – la giovane scrive una frase costellata da emoticon: “lingua lunga ma di bugie… precisiamo“. Un’ora dopo, intorno all’una di notte, l’aggressione. L’attività investigativa della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che ha ascoltato le due ragazze subito dopo essere state medicate dai sanitari del reparto “grandi ustioni” dell’ospedale Cardarelli, sta vagliando diverse ipotesi. Sembra ...

