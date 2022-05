Sony vuole il 75% del mercato delle auto elettriche. E ha un piano (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - L'obiettivo è fornire sensori ottici a 15 delle prime 20 case automobilistiche mondiali entro il 2025. Questo il piano di Sony, che aveva già annunciato l'intenzione di accelerare nell'industria automobilistica nel 2020 quando ha presentato un prototipo di auto elettrica chiamata Vision-S. Quest'anno poi ha lanciato una divisione di mobilità elettrica e ha annunciato una joint venture con Honda per la produzione di automobili. Il prossimo passo è fornire i sensori, quelli cruciali, per veicoli elettrici e veicoli autonomi, puntando qui non più solo sulla fornitura di tecnologie fotografiche per colossi come Apple, Google e Samsung. A delineare la strategia della multinazionale giapponese è stato Terushi Shimizu, the head of ... Leggi su agi (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - L'obiettivo è fornire sensori ottici a 15prime 20 casemobilistiche mondiali entro il 2025. Questo ildi, che aveva già annunciato l'intenzione di accelerare nell'industriamobilistica nel 2020 quando ha presentato un prototipo dielettrica chiamata Vision-S. Quest'anno poi ha lanciato una divisione di mobilità elettrica e ha annunciato una joint venture con Honda per la produzione dimobili. Il prossimo passo è fornire i sensori, quelli cruciali, per veicoli elettrici e veicolinomi, puntando qui non più solo sulla fornitura di tecnologie fotografiche per colossi come Apple, Google e Samsung. A delineare la strategia della multinazionale giapponese è stato Terushi Shimizu, the head of ...

Pubblicità

MsmDimarco : @SergioGrazzini0 @mrk4m1 Lo fa di giochi selezionati. Horizon Zero Dawn è arrivato su PC e ora Sony vuole farci un… - Asgard_Hydra : Sony vuole espandersi nei giochi live e lo farà grazie all'aiuto di Bungie - NewsDigitali : Sony non è il primo nome a cui si pensa quando si tratta di giochi per dispositivi mobili, ma in passato la società… - MsmDimarco : Oggi su Insert Coin: il nuovo gioco di tendenza su Steam; come Tencent si adeguerà alla Cina; anche EA non si pronu… - MsmDimarco : Domani su Insert Coin: - il nuovo gioco di tendenza su Steam - come Tencent si adeguerà alla nuova situazione del… -