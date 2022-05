Sollevamento Pesi: Mariia Hanhur conquista l’oro nei 64 kg agli Europei 2022 di sollevamento pesi (Di martedì 31 maggio 2022) Mariia Hanhur ha vinto la medaglia d’oro nella categoria fino ai 64 kg di sollevamento pesi, prima prova della quarta giornata dei Campionati Europei 2022 di Tirana, (Albania) rassegna giunta alla sua centesima edizione. L’ucraina è stata la mattatrice assoluta della gara, imponendosi sia nello strappo (102 kg per lei) che nello slancio (120 kg) non commettendo nessun errore in nessuno dei sei tentativi complessivi e raccogliendo un totale di 222. A guadagnare la seconda piazza è stata invece Nuray Gungor, seconda nello strappo, dove ha alzato la misura di 99, e prima a pari merito nel lancio (anche per lei 120). Per via delle differenza nel primo segmento la turca si è dovuta accontentare del totale di 219. Decisamente più staccata ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022)ha vinto la meda d’oro nella categoria fino ai 64 kg di, prima prova della quarta giornata dei Campionatidi Tirana, (Albania) rassegna giunta alla sua centesima edizione. L’ucraina è stata la mattatrice assoluta della gara, imponendosi sia nello strappo (102 kg per lei) che nello slancio (120 kg) non commettendo nessun errore in nessuno dei sei tentativi complessivi e raccogliendo un totale di 222. A guadagnare la seconda piazza è stata invece Nuray Gungor, seconda nello strappo, dove ha alzato la misura di 99, e prima a pari merito nel lancio (anche per lei 120). Per via delle differenza nel primo segmento la turca si è dovuta accontentare del totale di 219. Decisamente più staccata ...

