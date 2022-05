Sollevamento pesi, Europei 2022: Mirko Zanni chiude 4° al debutto internazionale nei 73 kg, vince il turco Ozbek (Di martedì 31 maggio 2022) Niente medaglie per l’Italia nella quarta giornata di gara dei Campionati Europei di Sollevamento pesi 2022, primo grande evento della stagione post-olimpica. Mirko Zanni, al debutto internazionale nei 73 kg dopo aver vinto un memorabile bronzo a cinque cerchi a Tokyo nei 67 kg, ha infatti chiuso in quarta posizione nella graduatoria di totale a Tirana con 318 kg complessivi. Turchia in trionfo grazie ad uno straordinario Muhammed Ozbek, che si conferma sul gradino più alto del podio per la seconda edizione consecutiva (dopo l’oro di Mosca 2021 nei 67 kg proprio davanti al nostro portacolori) mettendo a referto 339 kg di totale. Completano il podio europeo il georgiano Kahki Asanidze con 326 kg ed il polacco Piotr Kudlaszyk con ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Niente medaglie per l’Italia nella quarta giornata di gara dei Campionatidi, primo grande evento della stagione post-olimpica., alnei 73 kg dopo aver vinto un memorabile bronzo a cinque cerchi a Tokyo nei 67 kg, ha infatti chiuso in quarta posizione nella graduatoria di totale a Tirana con 318 kg complessivi. Turchia in trionfo grazie ad uno straordinario Muhammed, che si conferma sul gradino più alto del podio per la seconda edizione consecutiva (dopo l’oro di Mosca 2021 nei 67 kg proprio davanti al nostro portacolori) mettendo a referto 339 kg di totale. Completano il podio europeo il georgiano Kahki Asanidze con 326 kg ed il polacco Piotr Kudlaszyk con ...

