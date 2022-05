Soldati russi si rifiutano di combattere. Le intercettazioni: «Noi pronti a uccidere il generale Solodchuk» (Di martedì 31 maggio 2022) I Soldati russi sono pronti a uccidere anche i loro generali che li stanno costringendo ad andare al fronte per passare all'offensiva. Succede nella regione di Donetsk, dove dei Soldati hanno... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 31 maggio 2022) Isonoanche i loro generali che li stanno costringendo ad andare al fronte per passare all'offensiva. Succede nella regione di Donetsk, dove deihanno...

Pubblicità

DavidPuente : Due video sono stati utilizzati per sostenere che gli ucraini festeggiano l'arrivo dei soldati russi. Peccato che e… - Open_gol : Circolano diversi video di propaganda per sostenere che gli ucraini accolgano con gioia i soldati russi, ma sono st… - GiovaQuez : Lo stupro come arma di guerra. I soldati russi hanno abusato sessualmente anche dei bambini. L’Occidente non può ig… - Ariel2575 : RT @carmelodipaola: Ieri a #QuartaRepubblica un corrispondente dal #Donbass riferiva che i soldati russi venivano accolti come liberatori.… - Efisio31251859 : RT @todorov_denis: L'inviato di guerra in Ucraina spiega che nel Donbass il popolo saluta i soldati russi come liberatori ma dallo studio M… -