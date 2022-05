Soldati caduti | artiglieria e navi | i numeri che i russi tentano di nascondere

Pubblicità

Chekkee_ : Apprezziamo profondamente i sacrifici dei nostri soldati caduti. Senza i loro servizi, al momento la libertà non sa… - SandroAddario : RT @osservatorelib: #MemorialDay22 a @comunefi. Le foto della celebrazione al Cimitero americano di Firenze davanti a 4.392 croci @Ambascia… - osservatorelib : #MemorialDay22 a @comunefi. Le foto della celebrazione al Cimitero americano di Firenze davanti a 4.392 croci… - osservatorelib : Memorial Day 2022, a Firenze il ricordo dei soldati Usa caduti (Foto) - petro6965 : RT @PucciarelliLega: ???? Presso il cimitero militare americano dei Falciani (Firenze) per il Memorial Day, la cerimonia di commemorazione pe… -

L'HuffPost

... combattere per difesa democrazia "La democrazia non è perfetta ma vale la pena combattere per essa", ha detto Biden per il Memorial Day, il giorno in cui si commemorano iamericaniin ...Gaidai aggiunge che i "russi uccisi non vengono portati via, l'odore di decomposizione ha ... i russi hanno creato una discarica di corpi deiucraini riemersi dalle tombe quando hanno ... "Trincee e tanti soldati caduti, ma in Ucraina è una guerra antica solo in apparenza. Ha aspetti modernissimi" (di N. Boffa) Secondo le stime dell'esercito ucraino, le truppe di Mosca avrebbero perso oltre 30mila uomini e più di 3mila mezzi corazzati dall'avvio della guerra. Un rapporto riservato rivela: "Così potrebbero cr ...Memorial day al cimitero dei Falciani. Ieri la giornata in cui gli Stati Uniti onorano i soldati caduti sul fronte italiano. Dopo due anni una festa della rimembranza, con la comunità americana riunit ...