Sneakers contraffate vendute online | sanzionati anche acquirenti pesaresi

Pubblicità

... denunciando, per i reati di ricettazione e contraffazione, una coppia di trevigiani che aveva commerciato scarpe, con noto marchio italiano, in voga soprattutto tra i giovani, abilmente ...... denunciando, per i reati di ricettazione e contraffazione, una coppia di trevigiani che aveva commerciato scarpe, con noto marchio italiano, in voga soprattutto tra i giovani, abilmente ...PESARO - Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Treviso hanno scoperto e bloccato una rete di commercio online di calzature contraffatte, denunciando, per i reati di ricettazione ...1' di lettura Fano 30/05/2022 - Una coppia è stata denunciata per ricettazione e contraffazione dalla guardia di finanza. I due avevano messo in piedi un commercio online di scarpe di marca contraffat ...