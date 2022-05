SKY – Rinnovo Ospina, la richiesta economica non è gradita da De Laurentiis, o dettagli (Di martedì 31 maggio 2022) Il Napoli deve ancora trovare una soluzione al problema portieri. In questo momento è tutto sospeso. Il Rinnovo di Ospina col Napoli è bloccato, il portiere chiede tre milioni di euro di ingaggio ad Aurelio De Laurentiis. Spalletti ha chiesto espressamente di tenere in organico il portiere colombiano che è preferito a Meret, ma riuscire a trovare un accordo economico diventa veramente complicato. De Laurentiis su Ospina, Mertens e Koulibaly si è espresso ed fatto chiaramente capire che non farà altri passi avanti, rispetto a quelli già compiuti. Al momento De Laurentiis per il Rinnovo i Ospina col Napoli non raggiunge o i 3 milioni di euro chiesti dal portiere. Il giocatore si trova in ritiro in Nazionale e deve dare una risposta al club azzurro che ... Leggi su napolipiu (Di martedì 31 maggio 2022) Il Napoli deve ancora trovare una soluzione al problema portieri. In questo momento è tutto sospeso. Ildicol Napoli è bloccato, il portiere chiede tre milioni di euro di ingaggio ad Aurelio De. Spalletti ha chiesto espressamente di tenere in organico il portiere colombiano che è preferito a Meret, ma riuscire a trovare un accordo economico diventa veramente complicato. Desu, Mertens e Koulibaly si è espresso ed fatto chiaramente capire che non farà altri passi avanti, rispetto a quelli già compiuti. Al momento Deper ilcol Napoli non raggiunge o i 3 milioni di euro chiesti dal portiere. Il giocatore si trova in ritiro in Nazionale e deve dare una risposta al club azzurro che ...

Pubblicità

SkySportF1 : Annuncio della Red Bull: Sergio Perez ha firmato il rinnovo fino al 2024 #SkyMotori #F1 #Formula1 #RedBull #Perez - Salvato95551627 : RT @napolipiucom: SKY - Rinnovo Ospina, la richiesta economica non è gradita da De Laurentiis, o dettagli #DeLaurentiis #ospina #ForzaNapo… - napolipiucom : SKY - Rinnovo Ospina, la richiesta economica non è gradita da De Laurentiis, o dettagli #DeLaurentiis #ospina… - infoitsport : Sky - Koulibaly, nessuna offerta valida: può restare anche senza rinnovo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Bari-Polito, è fatta per il rinnovo: accordo fino al 2024 con opzione per il 2025 -