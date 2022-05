Sky Cinema Jurassic World | il nuovo canale porta i dinosauri sul piccolo schermo

Leggi su velvetmag

(Di martedì 31 maggio 2022) L’universo di giurassico di Spielberg approda su SkyCollection dal 1° al 10 giugno si “evolvendosi” in Sky. Si tratta di uninteramente dedicato al mondo delle mastodontiche creature giurassiche, con le cinque precedenti pellicole della saga. Era il 1993 quando Steven Spielberg ha stupito gli spettatori di tutto il mondo conPark. Per le tecniche all’avanguardia, unitamente a un insieme di molti altri fattori ne resero subito un enorme successo di pubblico. Il film è basato sull’omonimo romanzo di Michael Crichton e ha come protagonisti tre scienziati, interpretati da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Questi ultimi vengono invitati sull’isola di un eccentrico miliardario che ha creato un parco a tema popolato da animali preistorici ...