Silvio Berlusconi | bambola gonfiabile e l' ultima porcata in prima pagina firmata Travaglio | Guarda

"Viaggio in Russia - Dopo il tentativo di Salvini....", si legge nel titolo della vignetta di Natangelo pubblicata sulla prima pagina del Fatto quotidiano di oggi 31 maggio, tocca a Silvio Berlusconi. Il Cavaliere indossa un colbacco russo - quello che aveva in una famosa fotografia che lo ritraeva qualche anno fa ormai insieme a Vladimir Putin - e sotto il braccio ha una bambola gonfiabile bionda. "No Silvio, neanche tu puoi andare a Mosca a 'costruire la pace'". "Ma io Putin lo conosco bene", ribatte Berlusconi. E la risposta è ancora "No!". "Vabbè allora ditelo che la pace vi fa schifo", conclude il Cav. Qui la vignetta di Natangelo sul Fatto quotidiano È satira questa? Per lo più la sensazione è che il primo "odio" non si scorda mai.

