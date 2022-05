Siccità, anche il Tevere è senz’acqua: l’abbassamento del fiume nella zona di Castel Sant’Angelo – Video (Di martedì 31 maggio 2022) La Siccità non risparmia nemmeno il Tevere. Le poche precipitazioni e le alte temperature registrate nelle ultime settimane stanno influendo negativamente sulla portata del fiume, con conseguenti problemi che potrebbero interessare anche la navigabilità. Nelle immagini girate nella zona di Castel Sant’Angelo, l’abbassamento del fiume è evidente, con rocce e rifiuti che affiorano dal fondo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Lanon risparmia nemmeno il. Le poche precipitazioni e le alte temperature registrate nelle ultime settimane stanno influendo negativamente sulla portata del, con conseguenti problemi che potrebbero interessarela navigabilità. Nelle immagini giratedidelè evidente, con rocce e rifiuti che affiorano dal fondo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

