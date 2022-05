Sia Meret che Ospina via: il Napoli ha individuato i prossimi due portieri! (Di martedì 31 maggio 2022) Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Fiorentina è fortemente interessata a Alex Meret, portiere del Napoli. L’italiano piace da tempo ai viola, che vorrebbero liberarsi di Dragowski e non sono convinti di Terracciano. Nei piani dei partenopei ci sarebbe anche una possibile partenza dell’esperto compagno di reparto di Meret, David Ospina. I due hanno passato le ultime quattro stagioni insieme all’ombra del Vesuvio, con il colombiano sempre leggermente in vantaggio nelle gerarchie, infortuni permettendo. 103 presenze per il 33enne, 93 per il 25enne nel quadriennio assieme. Empoli, Guglielmo Vicario (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Sempre secondo quanto raccontato dal giornalista durante la trasmissione Sportitalia Live, al Napoli potrebbero ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 31 maggio 2022) Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Fiorentina è fortemente interessata a Alex, portiere del. L’italiano piace da tempo ai viola, che vorrebbero liberarsi di Dragowski e non sono convinti di Terracciano. Nei piani dei partenopei ci sarebbe anche una possibile partenza dell’esperto compagno di reparto di, David. I due hanno passato le ultime quattro stagioni insieme all’ombra del Vesuvio, con il colombiano sempre leggermente in vantaggio nelle gerarchie, infortuni permettendo. 103 presenze per il 33enne, 93 per il 25enne nel quadriennio assieme. Empoli, Guglielmo Vicario (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Sempre secondo quanto raccontato dal giornalista durante la trasmissione Sportitalia Live, alpotrebbero ...

Pubblicità

AngeloR_98 : @ToniAzzurri Su Meret forse ha sbagliato... Comunque Bernardeschi sembra preso apposta per provocare la tifoseria,… - dondam85 : @Andrea842631710 @SpudFNVPN Purtroppo anche io non sono un tipo da mezze misure e non riesco a fargliene una colpa… - meret_marco : Spero ci sia a breve il passaggio di proprietà del @acmilan solo perchè vengano estesi i contratti di #Maldini e #Massara ???? - meret_marco : Sinceramente ho appena letto una notizia nella quale si diceva che il @FCBarcelona non potrebbe permettersi #Kessie… - BTwoEl : @Andrea842631710 @Danyblu1982 @AAngelo1994 @manu67915486 Non so fino a che punto sia disponibile ad indebolirsi. Dr… -