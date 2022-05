Si riaccende lo scontro nella Lega per il viaggio di Salvini a Mosca (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - "Bravo Matteo", "bene Matteo", "bella iniziativa". Raccontano nella Lega che nelle chat interne qualche esponente del partito di via Bellerio inizialmente abbia dato sponda all'ipotesi di Salvini di recarsi in Russia. Poi, però, è calato il silenzio. Del resto al momento non è in agenda un viaggio del 'Capitano' al di fuori dei confini italiani. "Nessuno di noi ne sapeva nulla", è il 'refrain' nella Lega ma in tanti prendono la distanza pure dal consigliere Capuano attaccato a testa bassa dal Pd per le dichiarazioni rilasciate ai quotidiani. "Nessuno di noi lo conosce", la risposta che viene fornita da molti 'big'. Sta di fatto che nel partito c'è di nuovo fibrillazione perché è lo stesso Giorgetti a far notare che occorre muoversi insieme al governo sul conflitto in Ucraina. ... Leggi su agi (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - "Bravo Matteo", "bene Matteo", "bella iniziativa". Raccontanoche nelle chat interne qualche esponente del partito di via Bellerio inizialmente abbia dato sponda all'ipotesi didi recarsi in Russia. Poi, però, è calato il silenzio. Del resto al momento non è in agenda undel 'Capitano' al di fuori dei confini italiani. "Nessuno di noi ne sapeva nulla", è il 'refrain'ma in tanti prendono la distanza pure dal consigliere Capuano attaccato a testa bassa dal Pd per le dichiarazioni rilasciate ai quotidiani. "Nessuno di noi lo conosce", la risposta che viene fornita da molti 'big'. Sta di fatto che nel partito c'è di nuovo fibrillazione perché è lo stesso Giorgetti a far notare che occorre muoversi insieme al governo sul conflitto in Ucraina. ...

