Sesto pacchetto di sanzioni | trovato l’accordo sull’embargo al petrolio russo

(Di martedì 31 maggio 2022) I Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea hanno la notte scorsa raggiuntosuldicontro Mosca, dando il via libera all’embargo alanche se con importanti deroghe. Il divieto d’importazione riguarderà infatti solo il greggio che arriva via mare. Resta fuori dal bando l’oleodotto Druzhba, che rifornisce l’Ungheria, ma anche Germania e Polonia; mentre ha ottenuto una deroga di 18 mesi la Repubblica Ceca. Per tutti gli altri Stati membri invece il divieto sarà in vigore entro fine 2022. Stop al, finanziamento della macchina da guerra di Putin Esulta il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michael. “Il blocco permetterà di tagliare i 2/3 del...

Mercoledì si deciderà della black list deldi sanzioni e il patriarca Kirill potrebbe essere incluso nella lista nera. I leader Ue sono pronti inoltre a offrire 9 miliardi di euro per ...Fondamentale per il raggiungimento dell'accordo è stata la deroga all'embargo dell'oleodotto di Druzhba concessa ...Il Consiglio dovrebbe ora essere in grado di finalizzare il divieto di quasi il 90% dell'importazione di petrolio russo, entro la fine dell'anno'. 'Importante poi la decisione di eliminare dal sistema ...I paesi membri dell’Unione Europea hanno raggiunto un compromesso per vietare le importazioni di petrolio dalla Russia entro la fine dell’anno, ma soltanto di quello spedito via mare (due terzi del to ...